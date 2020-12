Ylenia Carrisi | 27 anni fa l’ultima chiamata | cosa è successo?

Leggi su chenews

(Di giovedì 31 dicembre 2020), è scomparsa senza lasciare nessuna traccia il 31 dicembre del 1993, quest’anno avrebbe compiuto cinquant’(fonte foto: Instagram, @we miss you)La data presunta di scomparsa diè fatta risalire presumibilmente al 6 gennaio 1994, tuttaviaalla famiglia è stata fatta risalire al 31 dicembre 1993, data della sua presunta morte. In realtà a causa del fuso orario differente tra la Louisiana e l’Italia i suoi genitori la sentirono pervolta il 1 gennaio 1994. Aveva da poco compiuto 23e aveva tutta la vita davanti, con milioni di opportunità per il suo futuro, non solo per la fortuna ...