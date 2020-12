Wonder Woman 1984, Kevin Smith loda il sequel: "Un film gioioso e luminoso" (Di giovedì 31 dicembre 2020) Kevin Smith ha visto Wonder Woman 1984 e ha condiviso la sua reazione al sequel, definito un film pieno di gioia e luminosità. Wonder Woman 1984 è arrivato nelle sale americane e su HBO Max e Kevin Smith ha ora condiviso online la sua reazione al sequel con star Gal Gadot. Il filmmaker ha infatti approvato il secondo capitolo della storia di Diana Prince, dando spazio alle proprie opinioni durante un episodio del podcast Fatman Beyond. Kevin Smith, palando di Wonder Woman 1984, ha raccontato: "Trovo che sia assolutamente gioioso. L'inizio del ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 31 dicembre 2020)ha vistoe ha condiviso la sua reazione al, definito unpieno di gioia e luminosità.è arrivato nelle sale americane e su HBO Max eha ora condiviso online la sua reazione alcon star Gal Gadot. Ilmaker ha infatti approvato il secondo capitolo della storia di Diana Prince, dando spazio alle proprie opinioni durante un episodio del podcast Fatman Beyond., palando di, ha raccontato: "Trovo che sia assolutamente. L'inizio del ...

