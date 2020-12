Wanda Nara e Icardi, vacanze all’insegna della famiglia e della natura (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un Natale diverso per Wanda Nara e Mauro Icardi, all’insegna della famiglia e di un ritorno alla semplicità e alla gioia delle piccole cose. La coppia ha deciso di allontanarsi da tutto e da tutti, di dimenticarsi di pandemia e vaccini e di rifugiarsi in un angolo remoto di mondo, in un campeggio in Argentina. Insieme a loro e ai cinque figli anche la madre di Wanda Nara e la sorella Zaira con il compagno e due bambini, riuniti tutti insieme per un Natale e un Capodanno certamente insolito, ma altrettanto felice. Su Instagram la showgirl e il calciatore hanno condiviso diversi scatti che li ritraggono alle prese con bracieri, cucine da campeggio e lunghe passeggiate a cavallo, in ritratti che sembrano quasi scene estratte da “Una casa ... Leggi su dilei (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un Natale diverso pere Mauroe di un ritorno alla semplicità e alla gioia delle piccole cose. La coppia ha deciso di allontanarsi da tutto e da tutti, di dimenticarsi di pandemia e vaccini e di rifugiarsi in un angolo remoto di mondo, in un campeggio in Argentina. Insieme a loro e ai cinque figli anche la madre die la sorella Zaira con il compagno e due bambini, riuniti tutti insieme per un Natale e un Capodanno certamente insolito, ma altrettanto felice. Su Instagram la showgirl e il calciatore hanno condiviso diversi scatti che li ritraggono alle prese con bracieri, cucine da campeggio e lunghe passeggiate a cavallo, in ritratti che sembrano quasi scene estratte da “Una casa ...

