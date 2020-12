Volley, Superlega: planning e nuovi playoff (Di giovedì 31 dicembre 2020) Per la fine di questo strano 2020, la Lega Volley Serie A ha approvato la riprogrammazione del planning disponendo anche nuove regole e date per i playoff di Superlega maschile. Il CdA ha inoltre deciso di fare un regalo alle squadre della massima serie maschile; anche per il campionato 2020/2021 verrà abolita la retrocessione in Serie A2. Volley, Superlega: cambio planning e nuovi playoff Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A, dopo vari consulti, ha deciso di riprogrammare il campionato 2020/2021; l’obiettivo principale è ovviamente la tutela di staff e atleti, ma urge anche salvaguardare il campionato in vista dei prossimi appuntamenti pallavolistici. Visti i numerosi rinvii e la possibilità di altre gare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) Per la fine di questo strano 2020, la LegaSerie A ha approvato la riprogrammazione deldisponendo anche nuove regole e date per idimaschile. Il CdA ha inoltre deciso di fare un regalo alle squadre della massima serie maschile; anche per il campionato 2020/2021 verrà abolita la retrocessione in Serie A2.: cambioIl Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A, dopo vari consulti, ha deciso di riprogrammare il campionato 2020/2021; l’obiettivo principale è ovviamente la tutela di staff e atleti, ma urge anche salvaguardare il campionato in vista dei prossimi appuntamenti pallavolistici. Visti i numerosi rinvii e la possibilità di altre gare ...

