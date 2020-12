Volley | il calendario completo 2021 | tutti gli eventi e le date

Leggi su sportface

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Tutto pronto per un nuovo anno di grande pallavolo. Ilè alle porte e ilnazionale e internazionale non si ferma, nonostante le difficoltà legate al Covid-19. Proprio a causa della pandemia, formula edelle varie competizioni potranno subire delle variazioni. Rimanendo entro i confini italiani, i recuperi potrebbero posticipare le regular season di Superlega e Serie A1 Femminile, rinviando di conseguenza l’inizio dei PlayOff Scudetto. Gennaio invece si chiuderà con le Final Four di Coppa Italia, sia maschile che femminile. Grande attesa poi per il prosieguo delle Coppe Europee, mentre le Nazionali torneranno in campo per la Nations Lague, che sarà di fatto il banco di prova per i Giochi Olimpici di Tokyo. A seguire spazio agli Europei, le cuisono in via di definizione. Dopodiché la nuova ...