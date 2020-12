Vita in diretta | Luciana Littizzetto si sfoga con Alberto Matano | “Certa gente …”

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 31 dicembre 2020)è l’ospite fissa nel programma condotto da Fabio Fazio, Che tempo che fa che va in onda la domenica sera su Rai tre. Lo stile comico diè dissacrante e, a volte, la terminologia che usa è abbastanza sopra le righe ma questo è il suo stile che, o piace tantissimo o non piace affatto. La polemica trae Wanda Nara Qualche giorno fa,è stata al centro di una lunga polemica per aver preso di mira, durante una puntata di “Che tempo che fa”, una foto della moglie del calciatore Mauro Icardi, Wanda Nara., da sempre dissacrante e pun, ne ha dette davvero tante sulla foto che ritraeva la bellissima ...