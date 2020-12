Visite gratis per chi ha avuto il Covid (anche dallo psicologo) (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Lombardia approva il codice 'D97' per l'esenzione del ticket: la regione più colpita dall'epidemia di coronavirus, si fa cosi promotrice di una iniziativa che potrebbe essere adottata anche in ... Leggi su today (Di giovedì 31 dicembre 2020) La Lombardia approva il codice 'D97' per l'esenzione del ticket: la regione più colpita dall'epidemia di coronavirus, si fa cosi promotrice di una iniziativa che potrebbe essere adottatain ...

Today_it : Visite gratis per chi ha avuto il Covid (anche dallo psicologo) - RedazioneLaNews : #Milano Lombardia, visite gratis per tutto il 2021 per chi ha avuto il covid (anche dallo psicologo) - infoitinterno : Lombardia, visite gratis per tutto il 2021 per chi ha avuto il covid (anche colloqui psicologici) - maotemplar : SE AVESSERO VOLUTO TUTELARE LA VOSTRA SALUTE, AVREBBERO CHIUSO LE TABACCHERIE. PER SEMPRE. INVECE DEL BONUS MONOPAT… - intheplaceofus : @aangelffalls @HIPPIEMVSIC no decidiamo noi. se vuoi visite gratis questo è il prezzo -