VIDEO Tennis | gli allenamenti sulla neve di Novak Djokovic

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Si sta per chiudere un 2020 che è stato, dal punto di vista sportivo, un anno molto particolare per. Il campione serbo è riuscito a trionfare per l’ottava volta agli Australian Open ma ha dovuto mandar giù il boccone amaro della squalifica agli US Open, per aver tirato inavvertitamente la pallina sul volto di un giudice di linea, mentre è stato sconfitto sonoramente da Rafael Nadal nella finale del Roland Garros.sta preparando la nuova stagione in maniera molto singolare: si sta allenando. Sui profili social del campione serbo è stato pubblicato un simpaticonel quale il campione serbo è impegnato in alcuni esercizi insieme alla moglie Jelena. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...