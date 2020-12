Video Meteo glaciale: live dalla Lombardia innevata (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ecco un breve viaggio in un’area non molto conosciuta d’Italia, la Valsassina, un’ampia vallata che si estende da sud verso nord appena a settentrione di Lecco, a est del Lago di Como, che fa parte delle Prealpi lombarde. Il 28 dicembre si è avuta una forte nevicata che ha accumulato al suolo tra 35 e 40 cm di neve. La neve si è conservata abbastanza bene a causa delle temperature quasi sempre sotto gli 0°C, oltre che per l’assenza di sole. Nel breve viaggio usciamo dalla località di Cremeno in direzione sud, verso Ballabio. Credit Video Meteo Giornale. Video Meteo con la neve in Valsassina 30 12 2020.naQuesto articolo è reso disponibile da Meteo Giornale. Leggi su meteogiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ecco un breve viaggio in un’area non molto conosciuta d’Italia, la Valsassina, un’ampia vallata che si estende da sud verso nord appena a settentrione di Lecco, a est del Lago di Como, che fa parte delle Prealpi lombarde. Il 28 dicembre si è avuta una forte nevicata che ha accumulato al suolo tra 35 e 40 cm di neve. La neve si è conservata abbastanza bene a causa delle temperature quasi sempre sotto gli 0°C, oltre che per l’assenza di sole. Nel breve viaggio usciamolocalità di Cremeno in direzione sud, verso Ballabio. CreditGiornale.con la neve in Valsassina 30 12 2020.naQuesto articolo è reso disponibile daGiornale.

la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Previsioni meteo Video per venerdì, 01 gennaio - - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Meteo domani 1 gennaio 2021 - - PicenoTime : VIDEO Meteo, le previsioni ad Ascoli e nelle Marche per il primo giorno del 2021 - ilmeteoit : iLMeteo e #SKY-Tg24: #Erika #Calvani presenta le previsioni meteo per le prossime ore - TgrRaiPuglia : Tempo in miglioramento in tutta la regione. Domani l'anno comincerà con una bella giornata, velata solo da qualche… -

Ultime Notizie dalla rete : Video Meteo Meteo Cronaca DIRETTA VIDEO: ARGENTINA, spaventosa ALLUVIONE si abbatte sulla città di TUCUMAN. Le Immagini iLMeteo.it Video Meteo glaciale: live dalla Lombardia innevata

Ecco un breve viaggio in un’area non molto conosciuta d’Italia, la Valsassina, un’ampia vallata che si estende da sud verso nord appena a settentrione di Lecco, a est del Lago di Como, che fa parte de ...

Oroscopo 2021, le previsioni di Simon & The Stars e Rob Brezsny segno per segno

ARIETE – SIMON & THE STARS: Con il 2021 torna la tua voglia di osare, di buttarti a capofitto nelle situazioni anche con una dose di “sperimentazione”. Già a inizio anno scaldi i motori programmando q ...

Ecco un breve viaggio in un’area non molto conosciuta d’Italia, la Valsassina, un’ampia vallata che si estende da sud verso nord appena a settentrione di Lecco, a est del Lago di Como, che fa parte de ...ARIETE – SIMON & THE STARS: Con il 2021 torna la tua voglia di osare, di buttarti a capofitto nelle situazioni anche con una dose di “sperimentazione”. Già a inizio anno scaldi i motori programmando q ...