Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2020 ore 19 | 45

(Di giovedì 31 dicembre 2020)DEL 31 DICEMBREORE 19.35 SIMONE PAZZAGLIA NUOVAMENTE BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PENULTIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADA OGGI GIOVEDI’ 31 DICEMBRE E FINO A MERCOLEDÌ 6 GENNAIO, L’ITALIA TORNA IN ZONA ROSSA E RIENTRANO IN VIGORE I DIVIETI PREVISTI DAL “DECRETO NATALE”. SOLTANTO LUNEDÌ 4 GENNAIO SARÀ ZONA ARANCIONE. VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, NECESSITÀ O SALUTE. È COMUNQUE PERMESSO RAGGIUNGERE IN DUE (ESCLUSI GLI UNDER 14) UNA SOLA ABITAZIONE AL GIORNO ALL’INTERNO DELLA PROPRIA. PER LA VIABILITA’ APRIAMO CON L’A1 TRATTONAPOLI DOVE UN INCIDENTE GENERA CODE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONETRAFFICO INVECE REGOLARE SUL GRA ...