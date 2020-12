Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2020 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 31 dicembre 2020)DEL 31 DICEMBREORE 18.35 SIMONE PAZZAGLIA BUONA SERA E NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADA OGGI GIOVEDI’ 31 DICEMBRE E FINO A MERCOLEDÌ 6 GENNAIO, L’ITALIA TORNA IN ZONA ROSSA E RIENTRANO IN VIGORE I DIVIETI PREVISTI DAL “DECRETO NATALE”. SOLTANTO LUNEDÌ 4 GENNAIO SARÀ ZONA ARANCIONE. VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI LAVORO, NECESSITÀ O SALUTE. È COMUNQUE PERMESSO RAGGIUNGERE IN DUE (ESCLUSI GLI UNDER 14) UNA SOLA ABITAZIONE AL GIORNO ALL’INTERNO DELLA PROPRIA. TRAFFICO REGOLARE SUL GRA SIA IN INTERNA CHE IN ESTERNA SCORREVOLE ANCHE SULLE AUTOSTRADE REGIONALI TROVIAMO RALLENTAMENTI SU VIA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E IL GRA IN AMBO I SENSI DI MARCIA QUALCHE DISAGIO SULLA ...