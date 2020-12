Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 31 dicembre 2020)DEL 31 DICEMBREORE 12.20 ERICA TERENZI BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA; RIMOSSO L’ INCIDENTE SULLA PONTINA, ED IL TRAFFICO È TORNATO REGOLARE. SULLA CASSIA SUD CHIUSO PER LAVORI IL TRATTO TRA VIA UGO FERRONI E STRADA PONTE SODO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO. PROROGATI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA MONTI LEPINI CON MODIFICHE ALLA VIABILITA’ DAL KM 5+100 AL 47+700. RICORDIAMO I LAVORI SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, IL SERVIZIO E’ RIPROGRAMMATO FINO AL 10 GENNAIO 2021. RICORDIAMO CHE IN BASE AL DECRETO LEGGE DELLO SCORSO 18 DICEMBRE, L’ITALIA TORNA IN ZONA ROSSA FINO AL 6 GENNAIO E RIENTRANO IN VIGORE I DIVIETI PREVISTI DAL “DECRETO NATALE”. SOLTANTO LUNEDÌ 4 GENNAIO SARÀ ZONA ARANCIONE. VIETATI DUNQUE GLI ...