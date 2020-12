Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 31 dicembre 2020)DEL 31 DICEMBREORE 10.20 ERICA TERENZI BUON GIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA C’E’ UN AUTO RIBALTATA SULLA CORSIA DI SORPASSO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA NEL TRATTO TRA CASSIA E CASSIA BIS. CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE. SCORRE IL TRAFFICO ALTRE STRADE E AUTOSTRADE DELLA; AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI, SENZA DUBBIO IL DECRETO LEGGE DELLO SCORSO 18 DICEMBRE. DA OGGI, INFATTI, LO RICORDIAMO, L’ITALIA TORNA IN ZONA ROSSA FINO AL 6 GENNAIO E RIENTRANO IN VIGORE I DIVIETI PREVISTI DAL “DECRETO NATALE”. SOLTANTO LUNEDÌ 4 GENNAIO SARÀ ZONA ARANCIONE. VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI, SE NON PER COMPROVATE ESIGENZE DI ...