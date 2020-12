Via al report sui vaccinati. Per ora sono quasi 10mila (Di giovedì 31 dicembre 2020) Redazione A gennaio forniture settimanali di dosi E finalmente, dopo mesi di monitoraggio quotidiano di contagiati e deceduti, ora si procede anche con la conta dei vaccinati, prevalentemente sanitari. Da oggi sul sito di palazzo Chigi sarà pubblicato un report aggiornato in tempo reale sul numero degli italiani che progressivamente saranno vaccinati. Arrivato in Italia il nuovo carico di vaccini anti-Covid, da Nord a Sud viaggiano in queste ore i furgoni della Pfizer incaricati di trasportare le preziose fiale nei 203 punti di somministrazione della prima fase della campagna vaccinale. Il problema maltempo è stato aggirato anche grazie al trasporto aereo dal Belgio dove, a Puurs, ha sede lo stabilimento dell'azienda statunitense e, a oggi, sono già 9.803 gli italiani vaccinati. Mentre ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Redazione A gennaio forniture settimanali di dosi E finalmente, dopo mesi di monitoraggio quotidiano di contagiati e deceduti, ora si procede anche con la conta dei, prevalentemente sanitari. Da oggi sul sito di palazzo Chigi sarà pubblicato unaggiornato in tempo reale sul numero degli italiani che progressivamente saranno. Arrivato in Italia il nuovo carico di vaccini anti-Covid, da Nord a Sud viaggiano in queste ore i furgoni della Pfizer incaricati di trasportare le preziose fiale nei 203 punti di somministrazione della prima fase della campagna vaccinale. Il problema maltempo è stato aggirato anche grazie al trasporto aereo dal Belgio dove, a Puurs, ha sede lo stabilimento dell'azienda statunitense e, a oggi,già 9.803 gli italiani. Mentre ...

