rickriordan : Un racconto Percy...in italiano! (Semidei, per favore perdonatemi se questa traduzione non è corretta: il mio ital… - Matricola1001 : @zuzzusierattusi @afspagnuolo @AntonioSbraga Con piacere, anzi un onore.?????? Offro io e vi racconto un po' il mio 20… - LaGazzettaWeb : «Vi racconto il mio Natale da ammalato di Covid -19» - Buona_Lettura_ : ?? Bellissima sorpresa! Lorena ha inserito il mio #racconto 'Il fiore del destino' tra le sue migliori letture del 2… - HankHC91 : RT @LuRicci74: Vi ricordate lo stress dei ritardi al videonoleggio? Un mio racconto di Capodanno su una cassetta vhs da restituire, ossessi… -

Ultime Notizie dalla rete : racconto mio

Vita

"Dopo 72 anni, da quando mio padre Mario aprì il locale nel 1948, per la prima volta non faremo il cenone di San Silvestro. Come mi sento? Triste e amareggiato": così Gianfranco Vissani, maestro della ...Elena Bertagna racconta com’è nata Corte Bettini nel 2016 grazie ai suoi figli Lavanda, timo, senape e altre destinate ad alimentazione e cosmesi naturale ...