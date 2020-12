Veneto, il caso del Centro Protonico di Mestre mai realizzato: condanne della Corte dei conti per 3,7 milioni (Di giovedì 31 dicembre 2020) Una storia di sanità veneta dalle ambizioni elefantiache, di spreco di risorse pubbliche, di calcoli sbagliati e di politica. Il Centro Protonico di Mestre, ipotizzato più di dieci anni fa e mai realizzato, ha portato a una condanna per danno erariale da parte della sezione regionale della Corte dei conti di Mestre a carico di tre amministratori dell’Aulss 3 dell’epoca, per una somma complessiva di 3 milioni 773 mila euro. Volevano realizzare una struttura di eccellenza, che avrebbe dovuto curare almeno 1.600 pazienti all’anno (al costo di 20mila euro l’uno), per non trasformarsi in una voragine finanziaria. Ma se l’avessero davvero completata, il danno per le casse pubbliche sarebbe stato di qualche centinaio di euro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Una storia di sanità veneta dalle ambizioni elefantiache, di spreco di risorse pubbliche, di calcoli sbagliati e di politica. Ildi, ipotizzato più di dieci anni fa e mai, ha portato a una condanna per danno erariale da partesezione regionaledeidia carico di tre amministratori dell’Aulss 3 dell’epoca, per una somma complessiva di 3773 mila euro. Volevano realizzare una struttura di eccellenza, che avrebbe dovuto curare almeno 1.600 pazienti all’anno (al costo di 20mila euro l’uno), per non trasformarsi in una voragine finanziaria. Ma se l’avessero davvero completata, il danno per le casse pubbliche sarebbe stato di qualche centinaio di euro, ...

