Vela, Coppa America. Team Luna Rossa: “Nel 2021 sfide importanti” (Di giovedì 31 dicembre 2020) “E’ stato un anno particolare, con vicende che hanno profondamente condizionato la nostra vita. Il 2021 ci attende con sfide importanti. Vogliamo ringraziare tutti i nostri sponsor, partner e i fan, per il caloroso supporto”. Questo il messaggio del Team Luna Rossa che si prepara alla 36/a America’s Cup di Vela, ad Auckland (Nuova Zelanda). La squadra tornerà a competere sugli Ac75 il 15 gennaio 2021 fino al 24 febbraio nelle regate della Prada Cup, torneo al termine del quale il vincitore potrà sfidare il ‘defender’ Emirates Team New Zealand. Si tratta di quattro round robin ai quali parteciperanno i tre challenger e il Team che avrà totalizzato il punteggio più alto accederà direttamente alla ... Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020) “E’ stato un anno particolare, con vicende che hanno profondamente condizionato la nostra vita. Ilci attende con. Vogliamo ringraziare tutti i nostri sponsor, partner e i fan, per il caloroso supporto”. Questo il messaggio delche si prepara alla 36/a’s Cup di, ad Auckland (Nuova Zelanda). La squadra tornerà a competere sugli Ac75 il 15 gennaiofino al 24 febbraio nelle regate della Prada Cup, torneo al termine del quale il vincitore potrà sfidare il ‘defender’ EmiratesNew Zealand. Si tratta di quattro round robin ai quali parteciperanno i tre challenger e ilche avrà totalizzato il punteggio più alto accederà direttamente alla ...

sportface2016 : #Vela, #CoppaAmerica: il team #LunaRossa dal 15 gennaio in Nuova Zelanda parteciperà alla #PradaCup - RaiSport : #Vela ? Nel 2021 sfide importanti per il team di #LunaRossa Dal 15 gennaio in #NuovaZelanda è in programma la… - boatmarinelife : RT @3omAleom: COPPA 36 #0, COME SIAMO ARRIVATI QUI? - 3omAleom : COPPA 36 #0, COME SIAMO ARRIVATI QUI? - DrDrew13596160 : @kevintwii @artenight @__gvnn @anthony_melo98 @sburrotre Vabbè contento tu.. Io nn festeggio una misera Supercoppa.… -