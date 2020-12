Veglioni Rai | Canale 5 e La 7 | ecco cosa vedere in tv la sera del 31 dicembre

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 31 dicembre 2020)a Capodanno in tv tra musica, talk show e intrattenimento Raiuno trasmetterà la tradizionaleta di Capodanno, “L’anno che verrà”, condotta da Amadeus. Nel cast tanti artisti: Gianni Morandi, Arisa, Piero Pelù, Umberto Tozzi, Raf, JAx, Rocco Hunt, Bomdabash, Shade, Rita Pavone, Gigi D’Alessio, Clementino, Leroy Gomez dei Santa Esmeralda, Gaia, Annalisa, Viktorija Mihajlovic, Nino Frassica e, per i più piccoli, i protagonisti della serie animata dei 44 Gatti, Lampo, Milady, Polpetta e Pilù. E ospite d’eccezione Erminio Sinni vincitore di The Voice Senior. “Aspettiamo insieme #lannocheverra? ? con l augurio per tutti che sia un anno di salute e serenita? e, con la speranza di tornare al piu? presto alla tanto desiderata normalita?”, scrive Amadeus sul suo profilo Instagram. Visualizza questo ...