Vasco Rossi | è suo il primo brano dell’anno | “Una canzone d’amore buttata via” Ecco qualche anticipazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 dicembre 2020) La primadel 2021 è di. Eh già. Torna,, con “Unavia“. E lo fa presentandola in esclusiva durante Danza con me, lo show di RaiUno della sera del 1° gennaio con Roberto Bolle che proprio in una diretta con Ilfattoquotidiano.it ha definito il“orecchiabile, piacerà alascolto”. Dopo lo show e la tv (manca dal 2005 e c’è da scommettere che non abbia avuto chissà quanta nostalgia del tubo catodico), dalle 00:01 del 01.01.2021 il singolo sarà per tutti e sarà in radio, in tutte le radio, per un ascolto collettivo. Eha “spoilerato” qualcosa del suo nuovosui social: “Sembra strano anche a me. Sono ancora qui a ...