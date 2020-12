Vaccino Moderna “mostruosamente efficace” | Burioni entusiasta

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Alfie Borromeo Ottime notizie sul fronte vaccini: anche il farmaco di, che dovrebbe ricevere l’ok dell’Ema il 6 gennaio, si è dimostratoe sicuro contro il Covid-19. Lo dimostrano i dati sullo studio di fase 3 Cove pubblicati sulla rivista peer review New England Journal of Medicine., i dati finali della sperimentazione Dei 30.420 partecipanti alla sperimentazione deldi, 196 si sono ammalati di Covid con sintomi ma, di questi, solo 11 avevano ricevuto il, mentre gli altri 185 avevano ricevuto il placebo. L’efficacia deldiè quindi una prevenzione del 94,1% delle forme sintomatiche e del 100% delle forme gravi. L’osservazione è avvenuta nel corso della ...

RobertoBurioni : Appena pubblicato il lavoro scientifico che descrive efficacia e sicurezza del vaccino Moderna. Confermata efficaci… - ricpuglisi : Caro governo italiano (@GiuseppeConteIT, @robersperanza, @gualtierieurope, @elenabonetti, @TeresaBellanova,… - repubblica : 'Coronavirus, il vaccino di Moderna ha un'efficacia tra il 94 e il 100 per cento' - CarolRognoni : RT @RobertoBurioni: Appena pubblicato il lavoro scientifico che descrive efficacia e sicurezza del vaccino Moderna. Confermata efficacia de… - ReErthu : @AslNapoli2Nord adesso il dottor Marcello può leggere il foglietto illustrativo che esce dal vaccino moderna dopo a… -

Covid, il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro afferma che l'indice «Rt è sotto 1 in Italia, ma è in leggera crescita».Il 6 gennaio Ema ha in programma di dare l'autorizzazioni a Moderna e saranno cosi disponibili altre 10 milioni e 600mila dosi di vaccino. Inoltre è in corso in fase avanzata di negoziazione la possib ...