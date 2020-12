Vaccino Moderna efficace al 94 | 1% e al 100% nelle forme gravi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Tra i 30.420 partecipanti coinvolti nello studio suldi, 196 si sono ammalati di Covid con sintomi ma, di questi, solo 11 facevano parte del gruppo dei vaccinati, mentre 185 avevano ricevuto il placebo. A confermare per ilmRNA-1273 un’efficacia del 94,1% nel prevenire il Covid-19 sintomatico e delcontro le, è la pubblicazione dei risultati dello studio di fase 3 Cove sulla celebre rivista peer review New England Journal of Medicine. I dati erano stati annunciati dall’azienda a fine novembre. Leggi anche... Silvio Garattini: "AstraZeneca sta dando vantaggi al Regno Unito. Il nostro piano vaccini è in alto mare" (di L. Matarese)