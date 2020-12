Vaccino, in Puglia 26 punti di somministrazione oggi: Lopalco fra i 1500 vaccinati Contrasto al corona virus (Di giovedì 31 dicembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: L’inizio della campagna vaccinale era previsto a gennaio, la Puglia ha anticipato i tempi dando il via oggi alla Fase 1. 26 punti di vaccinazione attivati in tutta la regione, 1558 le dosi somministrate in questa prima giornata, il triplo rispetto al V-Day del 27 dicembre. I vaccini, arrivati in Puglia ieri, distribuiti negli 11 hub regionali e presi in consegna e stoccati, garantendo la catena del freddo, dal personale delle farmacie ospedaliere. La conservazione avviene all’interno di ultra freezer a -80 gradi. “Dagli hub le farmacie hanno provveduto a preparare tutti i pacchetti che sono stati immediatamente distribuiti ai centri periferici – spiega l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco – Dalla provincia di ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 31 dicembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: L’inizio della campagna vaccinale era previsto a gennaio, laha anticipato i tempi dando il viaalla Fase 1. 26di vaccinazione attivati in tutta la regione, 1558 le dosi somministrate in questa prima giornata, il triplo rispetto al V-Day del 27 dicembre. I vaccini, arrivati inieri, distribuiti negli 11 hub regionali e presi in consegna e stoccati, garantendo la catena del freddo, dal personale delle farmacie ospedaliere. La conservazione avviene all’interno di ultra freezer a -80 gradi. “Dagli hub le farmacie hanno provveduto a preparare tutti i pacchetti che sono stati immediatamente distribuiti ai centri periferici – spiega l’assessore alla Sanità Pier Luigi– Dalla provincia di ...

micheleemiliano : Arrivate in #Puglia le prime 505 dosi di vaccino anti covid. La consegna è prevista alle ore 8 di domani al Policli… - NoiNotizie : Vaccino, in #Puglia 26 punti di somministrazione oggi: @ProfLopalco fra i 1500 vaccinati - IlMattinoFoggia : La #Puglia inaugura la fase uno del #vaccino anti #Covid : da# Lecce a #Foggia somministrate 1.558 dosi delle 30mil… - LecceSette : Vaccino anti Covid, avviata la fase 1: attivati 26 punti di vaccinazione in tutta la Puglia - Trmtv : Puglia, vaccino anti covid: Lopalco: “Completata la distribuzione negli 11 hub provinciali” -