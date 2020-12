Vaccino in Iran: video Coviran Barekat testato su 56 volontari (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Vaccino in Iran è pronto per la sperimentazione sull’uomo. Gli scienziati hanno riferito che sarà divisa in due fasi e avverrà su pochi volontari alla volta. In attesa che gli USA revochino le sanzioni, Teheran ha assicurato che i test avverranno in conformità ai protocolli dell’OMS e alle raccomandazioni internazionali. Ecco maggiori dettagli. Vaccino Leggi su periodicodaily (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilinè pronto per la sperimentazione sull’uomo. Gli scienziati hanno riferito che sarà divisa in due fasi e avverrà su pochialla volta. In attesa che gli USA revochino le sanzioni, Teheran ha assicurato che i test avverranno in conformità ai protocolli dell’OMS e alle raccomandazioni internazionali. Ecco maggiori dettagli.

MoliPietro : Vaccino in Iran: video Coviran Barekat testato su 56 volontari - valepre2 : @LaVeritaWeb Fosse solo per il vaccino , vi ricordò che le banche tedesche appoggiavano business e LC con Iran sino… - _BobRoger15_ : RT @IraninMilan: La foto di un operatore sanitario che prepara un'iniezione per una donna durante la prima fase di prova di un #vaccino ira… - fordeborah5 : RT @AsiaNewsIT: Teheran sperimenta il primo vaccino ‘made in Iran’ contro il Covid - IRANinPORTUGAL : RT @IraninMilan: La foto di un operatore sanitario che prepara un'iniezione per una donna durante la prima fase di prova di un #vaccino ira… -