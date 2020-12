Vaccino, da oggi in Puglia le nuove somministrazioni Contrasto al corona virus: dopo il vaccine day altre 30420 dosi per la regione (Di giovedì 31 dicembre 2020) oggi al “D’Avanzo” di Foggia vengono vaccinati in novanta fra medici, infermieri, personale sanitario. Analogamente si svolgono le vaccinazioni anti corona virus nelle altre città pugliesi dopo l’arrivo a Bari ieri e la distribuzione (foto: Foggia) delle 30420 dosi destinate alla regione. Via via ne giungeranno altre a ciclo continuo, in Puglia come nel resto d’Italia. L'articolo Vaccino, da oggi in Puglia le nuove somministrazioni <small class="subtitle">Contrasto al corona virus: dopo il vaccine day ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 31 dicembre 2020)al “D’Avanzo” di Fa vengono vaccinati in novanta fra medici, infermieri, personale sanitario. Analogamente si svolgono le vaccinazioni antinellecittà pugliesil’arrivo a Bari ieri e la distribuzione (foto: Fa) delledestinate alla. Via via ne giungerannoa ciclo continuo, income nel resto d’Italia. L'articolo, dainle alilday ...

SkyTG24 : Il via libera al vaccino #AstraZeneca è arrivato dall'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti san… - SusannaCeccardi : In Italia stanno focalizzando il dibattito sull'obbligatorietà del vaccino. Ma vi rendete conto che ad oggi non ci… - Agenzia_Ansa : #Covid: vaccini #Pfizer arrivati a Malpensa alle 4. Atterrato il primo dei sei aerei che oggi portano in Italia la… - Euristic3000 : RT @NOSTATO: IL comunismo è come l'HIV, ad oggi non è ancora stato trovato un vaccino - giogiac65 : RT @ASampierdarena: Da quello che ho capito dalle parole di oggi di Toti, che snocciolava numeri nel punto stampa, a fine gennaio in Liguri… -