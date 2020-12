Vaccino Covid, Speranza: “Nostro piano serio, si coprifuoco dopo le feste” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, si esprime in merito al Vaccino Covid e rivendica la bontà di quanto fatto dall’Italia. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, conferma che il coprifuoco permarrà anche dopo le festività natalizie. Nel corso di una intervista concessa al Corriere della Sera, l’esponente del Governo Conte analizza anche altre importanti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto, si esprime in merito ale rivendica la bontà di quanto fatto dall’Italia. Il ministro della Salute, Roberto, conferma che ilpermarrà anchele festività natalizie. Nel corso di una intervista concessa al Corriere della Sera, l’esponente del Governo Conte analizza anche altre importanti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Sei fustaccioni poco più che ventenni hanno avuto la possibilità di accedere alle scarse dosi del prezioso vaccino Pfizer.

Ricciardi: «No a riaprire le scuole subito. Zona rossa fino a metà gennaio»

L'avvertimento del consigliere del ministro della Salute: «Circolazione del virus troppo alta» La previsione: «Se portiamo i ragazzi in classe rischiamo di richiudere in poche settimane» ...

