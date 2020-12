Vaccino Covid, Pregliasco: "Al Trivulzio l'adesione sfiora il 100%" (Di giovedì 31 dicembre 2020) Milano, 31 dicembre 2020 - "C'è stata una grandissima adesione che sfiora quasi il 100%, abbiamo quasi l'80% che si è prenotato e anche fra gli ospiti e i familiari c'è una grande voglia di ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 31 dicembre 2020) Milano, 31 dicembre 2020 - "C'è stata una grandissimachequasi il, abbiamo quasi l'80% che si è prenotato e anche fra gli ospiti e i familiari c'è una grande voglia di ...

CarloCalenda : Il mio augurio per il 2021 è che insieme al Covid scompaia la retorica che lo ha accompagnato. Una retorica vuota e… - MediasetTgcom24 : Usa, infermiere positivo a Covid dopo somministrazione vaccino Pfizer #covid - fattoquotidiano : Covid, Conte: “Vaccino? Per dare il buon esempio lo farei subito, ma è giusto rispettare le priorità approvate dall… - ilriformista : Tutti i dati (ad oggi pomeriggio) sulla vaccinazione in Italia - radicalchic_ : RT @Arturo_Parisi: Vaccino Covid-19 Intanto il Costa Rica lo abbiamo battuto -