Vaccino Covid: parla la famiglia di medici vaccinata a Roma (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 27 Dicembre, allo Spallanzani di Roma, hanno ricevuto il Vaccino contro il Covid 130 medici. Una giornata memorabile che ha preso subito il nome di Vax-Day. Fra i primi a ricevere il Vaccino c’è anche la famiglia Magnanelli: il marito, Sandro, la moglie, Ada, e la figlia, Elisa. Sono tutti e tre medici e volontari nelle USCAR (Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionale). Intervistata a La Vita in Diretta, la Dottoressa Elisa Magnanelli (la figlia), ha raccontato di dedicare all’attività nelle USCAR “da un minimo di 10 ore a un massimo anche di 14 ore al giorno su 5/6 giorni a settimana”. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare ed intervistare i coniugi: il Dottor Sandro Magnanelli e la Dottoressa Ada Maria Vetere (la Dottoressa Elisa Magnanelli era ... Leggi su funweek (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 27 Dicembre, allo Spallanzani di, hanno ricevuto ilcontro il130. Una giornata memorabile che ha preso subito il nome di Vax-Day. Fra i primi a ricevere ilc’è anche laMagnanelli: il marito, Sandro, la moglie, Ada, e la figlia, Elisa. Sono tutti e tree volontari nelle USCAR (Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionale). Intervistata a La Vita in Diretta, la Dottoressa Elisa Magnanelli (la figlia), ha raccontato di dedicare all’attività nelle USCAR “da un minimo di 10 ore a un massimo anche di 14 ore al giorno su 5/6 giorni a settimana”. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare ed intervistare i coniugi: il Dottor Sandro Magnanelli e la Dottoressa Ada Maria Vetere (la Dottoressa Elisa Magnanelli era ...

CarloCalenda : Il mio augurio per il 2021 è che insieme al Covid scompaia la retorica che lo ha accompagnato. Una retorica vuota e… - MediasetTgcom24 : Usa, infermiere positivo a Covid dopo somministrazione vaccino Pfizer #covid - fattoquotidiano : Covid, Conte: “Vaccino? Per dare il buon esempio lo farei subito, ma è giusto rispettare le priorità approvate dall… - Trmtv : Vaccinazioni Covid-19, il consigliere Amati: “Depositata una proposta di legge per rendere obbligatorio il vaccino - LiveSicilia : Vaccino anti Covid: arrivate in Sicilia altre 55 mila dosi -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Vaccino Covid, perché è bene parlare degli effetti collaterali La Repubblica Vaccino AstraZeneca: come funziona e perché l’Europa chiede più informazioni

Il premier Boris Johnson lo ha annunciato in un tweet dai toni decisamente patriottici: il vaccino di AstraZeneca contro il Coronavirus è stato ufficialmente approvato nel Regno Unito. Si tratta del s ...

Covid: vaccini, arrivate in Sicilia 55mila nuove dosi

Palermo – Il vaccino anti covid in tutte le province siciliane. E’ giunto la notte scorsa nell’Isola, infatti, il carico con le 54.990 dosi previste dal Piano nazionale per questa fase della campagna ...

Il premier Boris Johnson lo ha annunciato in un tweet dai toni decisamente patriottici: il vaccino di AstraZeneca contro il Coronavirus è stato ufficialmente approvato nel Regno Unito. Si tratta del s ...Palermo – Il vaccino anti covid in tutte le province siciliane. E’ giunto la notte scorsa nell’Isola, infatti, il carico con le 54.990 dosi previste dal Piano nazionale per questa fase della campagna ...