Vaccino Covid, Locatelli: "Per l'Italia 62 mln di dosi Pfizer e Moderna" (Di giovedì 31 dicembre 2020) Milano, 31 dic. (Adnkronos Salute) - "Sommando le dosi di Vaccino che abbiamo" e che avremo "a disposizione da parte di Pfizer e di Moderna, sostanzialmente arriviamo a sfiorare i 62 milioni di dosi. E questo deve essere sottolineato come ulteriore elemento della capacità dell'Italia di dotarsi delle dosi che servono per avviare una campagna vaccinale importante" come quella contro Covid-19, che "a tutti gli effetti sarà la più grande campagna vaccinale che la storia di questo Paese ha mai vissuto". Lo ha affermato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), in conferenza stampa al ministero della Salute, facendo il punto sui numeri di dosi vaccinali destinate all'Itali per il quale è " Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Milano, 31 dic. (Adnkronos Salute) - "Sommando lediche abbiamo" e che avremo "a disposizione da parte die di, sostanzialmente arriviamo a sfiorare i 62 milioni di. E questo deve essere sottolineato come ulteriore elemento della capacità dell'di dotarsi delleche servono per avviare una campagna vaccinale importante" come quella contro-19, che "a tutti gli effetti sarà la più grande campagna vaccinale che la storia di questo Paese ha mai vissuto". Lo ha affermato Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), in conferenza stampa al ministero della Salute, facendo il punto sui numeri divaccinali destinate all'Itali per il quale è " Il ...

In un Italia in zona rossa per le feste natalizie a causa delle restrizioni per il Covid, resta “prioritario il ritorno in classe. E’ il nostro obiettivo – afferma Roberto Speranza -. Certo, finché i ...

Al via all’Ospedale di Legnano le vaccinazioni anti-Covid

Oggi, 31 dicembre, dalle 12, al Centro Prelievi dell'ospedale cittadino, somministrato il vaccino a medici e operatori sanitari che si sono "candidati" come volontari ...

