Vaccino Covid: arriva anche quello cinese. Efficacia al 79% (Di giovedì 31 dicembre 2020) arriva il Vaccino Covid cinese: il composto Made in China è stato approvato dalle autorità sanitarie della Repubblica popolare poche ore fa. Avrebbe un’Efficacia del 79%, quindi, molto inferiore a quella che invece dovrebbero garantire i composti “occidentali” e quello russo. Segui Termometro Politico su Google News Covid 19, quali sono i Paesi più efficaci nel tracciamento Vaccino Covid: arriva quello cinese Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2020, le autorità sanitarie cinesi hanno approvato il Vaccino Covid realizzato da Sinopharm, azienda farmaceutica controllata dallo Stato. Secondo le prime informazioni diffuse dalla ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 31 dicembre 2020)il: il composto Made in China è stato approvato dalle autorità sanitarie della Repubblica popolare poche ore fa. Avrebbe un’del 79%, quindi, molto inferiore a quella che invece dovrebbero garantire i composti “occidentali” erusso. Segui Termometro Politico su Google News19, quali sono i Paesi più efficaci nel tracciamentoNella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2020, le autorità sanitarie cinesi hanno approvato ilrealizzato da Sinopharm, azienda farmaceutica controllata dallo Stato. Secondo le prime informazioni diffuse dalla ...

Sono partite stamattina, giovedì 31 dicembre, le vaccinazioni di massa del personale sanitario e degli ospiti delle Rsa del cuore ...

