Vaccino Covid-19, oltre 15mila i vaccinati: tutti i numeri in tempo reale (Di giovedì 31 dicembre 2020) È stato attivato oggi, sul sito di Palazzo Chigi del Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid-19, il monitoraggio dei vaccini arrivati e delle persone immunizzate regione per regione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 31 dicembre 2020) È stato attivato oggi, sul sito di Palazzo Chigi del Commissario Straordinario per l'Emergenza-19, il monitoraggio dei vaccini arrivati e delle persone immunizzate regione per regione. L'articolo .

MediasetTgcom24 : Usa, infermiere positivo a Covid dopo somministrazione vaccino Pfizer #covid - fattoquotidiano : Covid, Conte: “Vaccino? Per dare il buon esempio lo farei subito, ma è giusto rispettare le priorità approvate dall… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, Locatelli (Iss): “Chi lo rifiuta non può stare in corsia. La salute pubblica deve prevalere” - gialacaldaia : RT @POPOLOdiTWlTTER: In Israele morta seconda persona dopo aver ricevuto vaccino anti-Covid della Pfizer - ovviamente chi muore di vaccino… - orizzontescuola : Vaccino Covid-19, oltre 15mila i vaccinati: tutti i numeri in tempo reale -