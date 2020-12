Vaccino anti-Covid anche per gli animali? Al momento non è necessario (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo l’arrivo in Italia del Vaccino anti-Covid per gli esseri umani, in molti (soprattutto i proprietari di animali domestici) si sono chiesti se anche per i quattro zampe fosse prevista una procedura di Vaccinoprofilassi simile. A tal proposito, un report pubblicato sulla rivista scientifica Science ha cercato di dare una spiegazione concreta; una risposta a chiunque si fosse posto l’interrogativo sulla necessità di vaccinare cani, gatti o altri animali domestici contro il Covid-19. L’esigenza di chiarire la questione, nasce anche dal fatto che si sono riscontrati diversi casi di animali contagiati. Trasmissione e contagio fra animali William Karesch, vicepresidente esecutivo per la salute e le ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 31 dicembre 2020) Dopo l’arrivo in Italia delper gli esseri umani, in molti (soprattutto i proprietari didomestici) si sono chiesti seper i quattro zampe fosse prevista una procedura diprofilassi simile. A tal proposito, un report pubblicato sulla rivista scientifica Science ha cercato di dare una spiegazione concreta; una risposta a chiunque si fosse posto l’interrogativo sulla necessità di vaccinare cani, gatti o altridomestici contro il-19. L’esigenza di chiarire la questione, nascedal fatto che si sono riscontrati diversi casi dicontagiati. Trasmissione e contagio fraWilliam Karesch, vicepresidente esecutivo per la salute e le ...

[CORONAVIRUS] Alle 8 e 30 del 31 dicembre sono cominciate le operazioni di somministrazione del vaccino Pfizer al personale sanitario della provincia di Rovigo, entro il 2 gennaio saranno 840 a riceve ...

Sono arrivate in Fiera le dosi di vaccino per gli operatori sanitari di Bologna. Oggi 225 elementi del personale si sottopongono alla profilassi anti-Covid. Leggi l'articolo ...

