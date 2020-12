Vacanza tragica | muore a 30 anni travolto su un pontile da un' onda anomala

(Di giovedì 31 dicembre 2020) E' stato il padre ad annunciare la tragedia su Facebook: «Ieri mio figlio Diego è venuto a mancare. Portato via dalle onde…». Diego Nicchi aveva 33: stava tranquillamente passeggiando lungo un ...

qn_lanazione : Vacanza tragica, muore alle Canarie un giovane imprenditore -

Ultime Notizie dalla rete : Vacanza tragica

LA NAZIONE

Diego Nicchi, 33 anni, originario di Anghiari (Arezzo) stava passeggiando sul pontile con tre amici. Il giovane è finito in mare insieme con un 47enne del gruppo che invece è riuscito a salvarsi ...L’andamento della pandemia in provincia con le numerose morti, in particolare di anziani ospiti delle case di riposo ...