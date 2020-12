Usa | nuove richieste sussidi disoccupazione a 787 mila | -19 mila

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Negli Stati Uniti, nella settimana che si è conclusa il 26 dicembre, il numero dei lavoratori che per hanno richiesto idisono stati 787, in calo di 19unità rispetto alla settimana precedente (803.000). Lo rende noto il Dipartimento di Stato al lavoro Usa.

