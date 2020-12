Usa, nuova vittima della polizia a Minneapolis (Di giovedì 31 dicembre 2020) Minneapolis, 31 dic. (Adnkronos) – Un uomo è stato ucciso dalla polizia a Minneapolis sette mesi dopo, e a due chilometri distanza, del soffocamento, da parte di un agente in seguito licenziato, dell’afroamericano George Floyd. Le immagini dell’agente che per otto minuti avevano tenuto premuto il ginocchio sul collo di Floyd avevano scatenato proteste in tutto il Paese. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 31 dicembre 2020), 31 dic. (Adnkronos) – Un uomo è stato ucciso dallasette mesi dopo, e a due chilometri distanza, del soffocamento, da parte di un agente in seguito licenziato, dell’afroamericano George Floyd. Le immagini dell’agente che per otto minuti avevano tenuto premuto il ginocchio sul collo di Floyd avevano scatenato proteste in tutto il Paese. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Usa nuova Covid, in Germania sfiorata quota mille morti in 24 ore ANSA Nuova Europa Usa: nuove richieste sussidi disoccupazione a 787 mila, -19 mila

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – Negli Stati Uniti, nella settimana che si è conclusa il 26 dicembre, il numero dei lavoratori che per hanno richiesto i sussidi di disoccupazione sono stati 787 mila, in ca ...

Coldiretti, nuovi dazi USA graziano 1,5 miliardi di export di vino italiano

(Teleborsa) - I nuovi dazi sul vino europeo che gli Stati Uniti hanno imposto oggi non comprendono quello italiano, il cui export negli USA vale 1,5 miliardi di euro, secondo la Coldiretti. L'Office o ...

