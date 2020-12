Uno youtuber ha riprodotto la pistola di Batman

Leggi su wired

(Di giovedì 31 dicembre 2020) (Foto: Youtube)Lalancia rampino è uno degli strumenti più diffusi nel mondo dei supereroi come, ma anche in tantissimi videogame come i vari Assassin’s Creed oppure Just Cause. Di solito è direttamente agganciata all’avambraccio per sparare l’uncino e farsi sollevare superando muri e ostacoli in modo molto agile. Chi da bambino (e anche da adulto) non ha sognato di possederne una? LoBuilt Irl non si è limitato a sognare, ma si è messo d’impegno per realizzarne una versione che fosse la più compatta e indossabile possibile. Dopo circa un anno di lavoro ha presentato alla propria platea la sua personale versione della cosiddetta hook grappling gun in grado di lanciare a grandissima potenza l’arpione e trainare il peso del novellosenza problemi. Rispetto ad altre versioni uscite negli ...