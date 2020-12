Una Vita anticipazioni spagnole: Servate e Fabiana, marito e moglie! (Di giovedì 31 dicembre 2020) Chi avrebbe mai potuto immaginare che le anticipazioni spagnole Una Vita annunciassero il matrimonio di Servante e Fabiana? Ebbene, nelle puntate in onda in terra iberica, i due stanno per sposarsi in Chiesa. Un annuncio inaspettato, che sorprenderà tutto il quartiere, il quale non potrà far altro che congratularsi con loro. Ma gli spoiler rivelano anche che sta per accadere qualcosa che sconvolgerà, ancora una volta gli abitanti di Acacias. Di cosa si tratta? Trame spagnole Una Vita: amore e matrimonio ad Acacias Da tempo Servante e Fabiana lavorano gomito a gomito e non sono mancati momenti di intesa e battibecchi tra i due. Fin dalle prime puntate della telenovela spagnola ci sono stati attimi in cui l’ex portiere del 38 e l’ex domestica, sono stati protagonisti di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 31 dicembre 2020) Chi avrebbe mai potuto immaginare che leUnaannunciassero il matrimonio di Servante e? Ebbene, nelle puntate in onda in terra iberica, i due stanno per sposarsi in Chiesa. Un annuncio inaspettato, che sorprenderà tutto il quartiere, il quale non potrà far altro che congratularsi con loro. Ma gli spoiler rivelano anche che sta per accadere qualcosa che sconvolgerà, ancora una volta gli abitanti di Acacias. Di cosa si tratta? TrameUna: amore e matrimonio ad Acacias Da tempo Servante elavorano gomito a gomito e non sono mancati momenti di intesa e battibecchi tra i due. Fin dalle prime puntate della telenovela spagnola ci sono stati attimi in cui l’ex portiere del 38 e l’ex domestica, sono stati protagonisti di ...

