Una vita, anticipazioni 2 gennaio: Emilio e Cinta si fidanzano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Una vita torna nel pomeriggio di sabato 2 gennaio con una super puntata. Dando uno sguardo alla guida di Mediaset infatti, scopriamo che la soap iberica ci terrà compagnia a partire dalle 14:10 e sino alle 15:30. Una bella notizia per tutti i fan della serie ambientata a calle Acacias che, in queste ultime puntate, stanno seguendo l’evolversi di molte intricate story line. In primis quella legata a Marcia, con Felipe che cercherà in tutti i modi di liberarla dalle grinfie di Andrade. Novità anche per Cinta ed Emilio, con quest’ultimo che si presenterà a sorpresa a casa della sua amata. Ma vediamo cosa accadrà nella prima puntata del 2021. Una vita, trama 2 gennaio: Felipe disposto a tutto per salvare Marcia Nella puntata del 2 gennaio, vedremo Felipe agire per suo ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 31 dicembre 2020) Unatorna nel pomeriggio di sabato 2con una super puntata. Dando uno sguardo alla guida di Mediaset infatti, scopriamo che la soap iberica ci terrà compagnia a partire dalle 14:10 e sino alle 15:30. Una bella notizia per tutti i fan della serie ambientata a calle Acacias che, in queste ultime puntate, stanno seguendo l’evolversi di molte intricate story line. In primis quella legata a Marcia, con Felipe che cercherà in tutti i modi di liberarla dalle grinfie di Andrade. Novità anche pered, con quest’ultimo che si presenterà a sorpresa a casa della sua amata. Ma vediamo cosa accadrà nella prima puntata del 2021. Una, trama 2: Felipe disposto a tutto per salvare Marcia Nella puntata del 2, vedremo Felipe agire per suo ...

