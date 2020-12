Una Coppa Italia e un Insigne tutto classe e fantasia: la fotografia del 2020 del Napoli (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2020 ha regalato al Napoli la Coppa Italia, permettendo al club di mettere un trofeo in bacheca dopo 6 anni. È stato, però, anche l’anno di Lorenzo Insigne Il 2020 del Napoli si è chiuso con il poco soddisfacente pareggio casalingo contro il Torino. Tirando le somme alle fine dell’anno solare, però, al netto di un Covid-19 che ha messo in ginocchio il mondo intero, la stagione degli azzurri è da considerarsi più che positiva. La squadra partenopea, che ha cominciato l’anno con Rino Gattuso in panchina dopo aver salutato Ancelotti, ha messo in bacheca un trofeo alzando sul cielo di Roma la Coppa Italia battendo ai calci di rigore la Juventus di quel Maurizio Sarri che era stato tanto amato. Coppa ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilha regalato alla, permettendo al club di mettere un trofeo in bacheca dopo 6 anni. È stato, però, anche l’anno di LorenzoIldelsi è chiuso con il poco soddisfacente pareggio casalingo contro il Torino. Tirando le somme alle fine dell’anno solare, però, al netto di un Covid-19 che ha messo in ginocchio il mondo intero, la stagione degli azzurri è da considerarsi più che positiva. La squadra partenopea, che ha cominciato l’anno con Rino Gattuso in panchina dopo aver salutato Ancelotti, ha messo in bacheca un trofeo alzando sul cielo di Roma labattendo ai calci di rigore la Juventus di quel Maurizio Sarri che era stato tanto amato....

