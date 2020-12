Un Posto al Sole, cancellata la puntata di stasera, 31 dicembre (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un Posto al Sole: la puntata di oggi, giovedì 31 dicembre, Ultimo dell’Anno, è stata cancellata. Ecco i dettagli della notizia. Cosa sostituirà la soap? I protagonisti di “Un Posto al Sole” lasceranno spazio al tradizionale Messaggio di Fine d’Anno a reti unificate del Presidente della Repubblica. Rimarrà dunque l’interrogativo se Vittorio la spunterà con la sua grande festa di Capodanno a Palazzo Palladini; festa di cui Alex e i vicini non sono affatto entusiasti. Il ragazzo, però, è determinatissimo. Inoltre il pubblico rimarrà con la curiosità di sapere che cosa farà Lara, intenzionata a vendicarsi di Roberto per il suo riavvicinamento a Marina. Svelerà lei alla Giordano cos’ha fatto Ferri, per diventare socio di maggioranza dei “famosi” Cantieri Palladini – ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 31 dicembre 2020) Unal: ladi oggi, giovedì 31, Ultimo dell’Anno, è stata. Ecco i dettagli della notizia. Cosa sostituirà la soap? I protagonisti di “Unal” lasceranno spazio al tradizionale Messaggio di Fine d’Anno a reti unificate del Presidente della Repubblica. Rimarrà dunque l’interrogativo se Vittorio la spunterà con la sua grande festa di Capodanno a Palazzo Palladini; festa di cui Alex e i vicini non sono affatto entusiasti. Il ragazzo, però, è determinatissimo. Inoltre il pubblico rimarrà con la curiosità di sapere che cosa farà Lara, intenzionata a vendicarsi di Roberto per il suo riavvicinamento a Marina. Svelerà lei alla Giordano cos’ha fatto Ferri, per diventare socio di maggioranza dei “famosi” Cantieri Palladini – ...

Rinaldi_euro : Congratulazioni vivissime al Gen. Teo Luzi alla guida dei ?@_Carabinieri_? “La persona giusta al posto giusto nel m… - FedericoBussi : RT @GianpaoL0: Cammino allegro in macchina, erba appena presa, volume con gli Offspring a palla, nuvole che cedono il posto ad un luminoso… - goldvenhar : @sunvflowhar sei il mio sole davvero mi migliori sempre la giornata. hai un posto speciale nel mio cuore nancy, con… - GianpaoL0 : Cammino allegro in macchina, erba appena presa, volume con gli Offspring a palla, nuvole che cedono il posto ad un… - Teleblogmag : Fabrizio riuscirà a far aprire gli occhi a Marina? #upas #unpostoalsolerai #raitre Iscriviti al nostro canale Tele… -