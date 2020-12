Un nuovo anno all’insegna del benessere: 5 buoni propositi per il 2021 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2021 è finalmente alle porte ed il desiderio di poter finalmente archiviare questo anno così difficile è fortissimo. E’ giunto il momento di stilare la lista dei buoni propositi per iniziare il nuovo anno con la giusta motivazione! Il 2020 è stato senza alcun dubbio un anno molto particolare, difficile per molti aspetti e L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ilè finalmente alle porte ed il desiderio di poter finalmente archiviare questocosì difficile è fortissimo. E’ giunto il momento di stilare la lista deiper iniziare ilcon la giusta motivazione! Il 2020 è stato senza alcun dubbio unmolto particolare, difficile per molti aspetti e L'articolo proviene da YesLife.it.

TheoHernandez : Ora y sempre #ForzaMilan! 2??0??2??1?? sarà il nostro anno! Felice Anno Nuovo a tutti!! ??? - juventusfc : È stato un anno che non dimenticheremo. Sarà l'anno di un nuovo inizio. ?? - GrandeFratello : Oggi dalle 20:40 su #Canale5 appuntamento speciale con 'Grande Fratello Vip Happy New Year': una serata di canti, b… - Ales_Di_Franco : Vi auguro un felice anno nuovo,ricco di soddisfazioni e serenità. Vi auguro un felice anno nuovo sperando sia migli… - MissioneStartup : RT @antgrasso_IT: Grazie @oracle per il terzo posto. E' stato un piacere collaborare. A breve, credo che @OracleItalia traduca l'articolo… -