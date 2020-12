Un anno di notizie con VelvetMag: il 2020 che non avremmo voluto raccontare [VIDEO] (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un anno di notizie con VelvetMag. Un anno in cui, impossibile negarlo, c’è stato un unico vero protagonista, inatteso ma assoluto: il Covid-19. Ripercorrere questo 2020 porta inevitabilmente a riflettere, ad impressionarsi di fronte al mutamento improvviso, lento e ancora in corso delle nostre vite. Il 1? Gennaio il nuovo anno si apriva su Piazza San Pietro: tra i fedeli, una donna afferrava Papa Francesco trattenendolo per un braccio. Il Pontefice, con un gesto liberatorio e inaspettato, si divincolava per liberarsi dalla presa. Quel colpetto sulla mano in diretta televisiva mondiale, per cui Bergoglio si è presto scusato, sembrava già la notizia del nuovo anno. Eppure. Era il 1 Gennaio: è di una manciata di giorni dopo, invece, il primo cenno di un cambiamento ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 31 dicembre 2020) Undicon. Unin cui, impossibile negarlo, c’è stato un unico vero protagonista, inatteso ma assoluto: il Covid-19. Ripercorrere questoporta inevitabilmente a riflettere, ad impressionarsi di fronte al mutamento improvviso, lento e ancora in corso delle nostre vite. Il 1? Gennaio il nuovosi apriva su Piazza San Pietro: tra i fedeli, una donna afferrava Papa Francesco trattenendolo per un braccio. Il Pontefice, con un gesto liberatorio e inaspettato, si divincolava per liberarsi dalla presa. Quel colpetto sulla mano in diretta televisiva mondiale, per cui Bergoglio si è presto scusato, sembrava già la notizia del nuovo. Eppure. Era il 1 Gennaio: è di una manciata di giorni dopo, invece, il primo cenno di un cambiamento ...

