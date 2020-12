Ultimo giorno per il cashback di Natale: ecco come cambiano le regole da gennaio (Di giovedì 31 dicembre 2020) A causa della stretta anti contagi promossa dal governo per il periodo delle Feste sono diminuire le occasioni per acquistare nei negozi. Slitta probabilmente a febbraio la lotteria degli scontrini Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 31 dicembre 2020) A causa della stretta anti contagi promossa dal governo per il periodo delle Feste sono diminuire le occasioni per acquistare nei negozi. Slitta probabilmente a febbraio la lotteria degli scontrini

Linkiesta : #Conte ha convocato l’ultimo Consiglio dei Ministri, ma all’ordine del giorno non c’è traccia del Recovery plan La… - LegaSalvini : Buongiorno, finalmente ultimo giorno di questo 2020 da dimenticare. Che il 2021 sia anno di Rinascita per la nostra… - OfficialASRoma : ?? Ultimo giorno per eleggere il nostro Player of the Month di dicembre ??? In palio la maglia autografata dal più votato! ?? #ASRoma - eatnini : RT @GiulEarth16: Ultimo giorno dell’anno quindi eccomi con la mia top5 dei gg comeback preferiti del 2020 non importa a nessuna ma let’s g… - SandGrains_Anja : RT @Davidone74: Poteva mancare il #caffé per l'ultimo giorno dell'anno? -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo giorno Ultimo giorno per il cashback di Natale: ecco come cambiano le regole da gennaio Il Sole 24 ORE Ambiente, com'è andato il 2020? Gli esperti su emissioni e alluvione nel Cuneese

Il 2020, tutto sommato, non è stato molto diverso rispetto agli anni precedenti. Non sarebbero stati sufficienti i vari "lockdown" ad impattare sulle emissioni di Co2 nell'aria. Infatti, secondo uno s ...

GF Vip Giulia: “Pier e Monte diversi”. Perché invece pare proprio copia-incolla

Un film già visto, ha sussurrato Dayane Mello pochi giorni fa circa la storia in erba tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Storia che nelle scorse ore ha fatto passi da gigante, passando da ‘amiciz ...

Il 2020, tutto sommato, non è stato molto diverso rispetto agli anni precedenti. Non sarebbero stati sufficienti i vari "lockdown" ad impattare sulle emissioni di Co2 nell'aria. Infatti, secondo uno s ...Un film già visto, ha sussurrato Dayane Mello pochi giorni fa circa la storia in erba tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Storia che nelle scorse ore ha fatto passi da gigante, passando da ‘amiciz ...