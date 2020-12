Ultime Notizie Roma del 31-12-2020 ore 18:10 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura L’Italia si prepara a festeggiare un capodanno Sottotono da zona rossa con coprifuoco fino alle 7 del mattino e vengono invitati quasi un italiano su due il 47% secondo Coldiretti è pronto a denunciare eventuali comportamenti scorretti con te con tanti ospiti e veglioni abusivi secondo Confcommercio e boom di vendite nel settore alimentare cominciare dai vini di alta qualità la spesa media per il cenone a casa si aggira intorno ai €65 le regioni chiedono al governo di poter rinviare la riapertura degli impianti di sci dal 7 al 18 gennaio che gli Stati Uniti hanno registrato quasi 4000 morti per il covid in 24 ore un nuovo record nella giornata di mercoledì il paese al mondo più colpito di nuovo coronavirus e ha riportato 3927 Per un totale di 342259 secondo i dati del ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 31 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura L’Italia si prepara a festeggiare un capodanno Sottotono da zona rossa con coprifuoco fino alle 7 del mattino e vengono invitati quasi un italiano su due il 47% secondo Coldiretti è pronto a denunciare eventuali comportamenti scorretti con te con tanti ospiti e veglioni abusivi secondo Confcommercio e boom di vendite nel settore alimentare cominciare dai vini di alta qualità la spesa media per il cenone a casa si aggira intorno ai €65 le regioni chiedono al governo di poter rinviare la riapertura degli impianti di sci dal 7 al 18 gennaio che gli Stati Uniti hanno registrato quasi 4000 morti per il covid in 24 ore un nuovo record nella giornata di mercoledì il paese al mondo più colpito di nuovo coronavirus e ha riportato 3927 Per un totale di 342259 secondo i dati del ...

