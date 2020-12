Ultime Notizie Roma del 31-12-2020 ore 17:10 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno l’emergenza che avete in apertura la prima del nostro paese in decrescita ma un po’ rallentata però ci sono paesi alle vicini che mo sono una curva in ricrescita Questo è un tema di grande attenzione ed è un grande incentivo a fare la nostra curva si mantenga in decrescita lo dice il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro incidenza si mostra in calo ma dobbiamo valutare la con cautela una vera valutazione solita dell’andamento queste festività la Potremmo avere solo a metà gennaio Spiega ancora ad ogni modo che nessuna regione si è raggiunta l’incidenza per poter passare da fase di mitigazione a contenimento Aggiungi a brusaferro sottolineando che lei è più basso di 1 ma in leggera di crescita rispetto alla settimana scorsa 5 regioni hanno una ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 31 dicembre 2020)dailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno l’emergenza che avete in apertura la prima del nostro paese in decrescita ma un po’ rallentata però ci sono paesi alle vicini che mo sono una curva in ricrescita Questo è un tema di grande attenzione ed è un grande incentivo a fare la nostra curva si mantenga in decrescita lo dice il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro incidenza si mostra in calo ma dobbiamo valutare la con cautela una vera valutazione solita dell’andamento queste festività la Potremmo avere solo a metà gennaio Spiega ancora ad ogni modo che nessuna regione si è raggiunta l’incidenza per poter passare da fase di mitigazione a contenimento Aggiungi a brusaferro sottolineando che lei è più basso di 1 ma in leggera di crescita rispetto alla settimana scorsa 5 regioni hanno una ...

