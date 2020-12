Ultime Notizie Roma del 31-12-2020 ore 13:10 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabri la Luigi in studio gli Stati Uniti hanno registrato quasi 4000 decessi per covid in 24 ore un nuovo record nella giornata di mercoledì il paese al mondo più colpito dal nuovo coronavirus ha superato i 340000 decessi dall’inizio della pandemia Secondo i dati dell’ università americana John Hopkins in Brasile invece le nuove vittime in un solo giorno sono state mille 224 mentre dall’inizio della pandemia al totale salito a 193 Mila e nel mondo ha superato quota un milione 800 mila decessi per la cancelliera tedesca Angela Merkel è la storica del coronavirus Si estenderà fino al 2021 in Italia ieri 16200 nuovi casi e 575 vittimetutto Sono state vaccinate fino ad oggi 9800 persone e sono arrivati altri 470000 dosi in Italia distribuite quest’oggi sul territorio ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 31 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Gabri la Luigi in studio gli Stati Uniti hanno registrato quasi 4000 decessi per covid in 24 ore un nuovo record nella giornata di mercoledì il paese al mondo più colpito dal nuovo coronavirus ha superato i 340000 decessi dall’inizio della pandemia Secondo i dati dell’ università americana John Hopkins in Brasile invece le nuove vittime in un solo giorno sono state mille 224 mentre dall’inizio della pandemia al totale salito a 193 Mila e nel mondo ha superato quota un milione 800 mila decessi per la cancelliera tedesca Angela Merkel è la storica del coronavirus Si estenderà fino al 2021 in Italia ieri 16200 nuovi casi e 575 vittimetutto Sono state vaccinate fino ad oggi 9800 persone e sono arrivati altri 470000 dosi in Italia distribuite quest’oggi sul territorio ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera F1 | Hamilton nominato ‘Sir’, Wolff: “Lewis è uno dei più grandi piloti da corsa di tutti i tempi”

Le ultime ore del 2020 hanno portato la notizia della nomina a Sir di Lewis Hamilton. L'inglese, che quest'anno ha conquistato il settimo titolo in carica andando così ad eguagliare Michael Schumacher ...

Ghinelli: "Non parlo del caso giudiziario". Convenzione Lebole, "ultimatum" via Fiorentina

Il sindaco indica la fine di gennaio come termine per definire lo snodo. Giostra verso un piano B ("Non possiamo stare fermi"), opere prioritarie, caso Cadorna ...

