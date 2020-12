Ultime Notizie Roma del 31-12-2020 ore 11:10 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio maltempo in apertura oggi allerta Gialla in cinque regioni Basilicata Campania Calabria Emilia Romagna e Umbria pericolo valanghe in Friuli in Liguria attesa neve deliberato dal Consiglio dei Ministri lo Stato d’emergenza di 12 mesi per le province di Belluno e Vicenza con uno stanziamento di €7400000 Italia tornata in zona rossa per 6 giorni di lockdown anti-covid fino all’epifania interrotti soltanto da una giornata di zona arancione il 4 gennaio sono arrivate ieri in 10 aeroporti italiani le nuove 470000 dosi di vaccino phaser e raggiungeranno entro oggi 203 siti di somministrazione nelle varie regioni lo stato del Piano vaccinale in Italia Saraabile pubblicamente su un sito web di Palazzo Chigi finora oltre 9800 persone vaccinate il ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 31 dicembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio maltempo in apertura oggi allerta Gialla in cinque regioni Basilicata Campania Calabria Emiliagna e Umbria pericolo valanghe in Friuli in Liguria attesa neve deliberato dal Consiglio dei Ministri lo Stato d’emergenza di 12 mesi per le province di Belluno e Vicenza con uno stanziamento di €7400000 Italia tornata in zona rossa per 6 giorni di lockdown anti-covid fino all’epifania interrotti soltanto da una giornata di zona arancione il 4 gennaio sono arrivate ieri in 10 aeroporti italiani le nuove 470000 dosi di vaccino phaser e raggiungeranno entro oggi 203 siti di somministrazione nelle varie regioni lo stato del Piano vaccinale in Italia Saraabile pubblicamente su un sito web di Palazzo Chigi finora oltre 9800 persone vaccinate il ...

fanpage : Buone notizie dal dottor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani. - fanpage : Record di morti negli Stati Uniti #31dicembre - romeoagresti : ?? Giornata di colloqui, ieri, per la #Roma. Non c’è ancora l’intesa, ma le parti continuano a trattare. ?? Previst… - ninoBertolino : RT @PianetaMilan: #Milan, #Pioli non ha dubbi: 'Obiettivo 2021? Tornare in Champions' | News - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 31-12-2020 ore 11:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus ultime notizie. Usa, record di quasi 4mila morti in 24 ore. Cina approva vaccino ... Il Sole 24 ORE Covid19, il Maria Eleonora Hospital riprende le attività chirurgiche e ambulatoriali

Il nuovo focolaio era stato registrato a metà dicembre. Sono stati 18 i casi di Covid19 registrati tra degenti e personale in servizio nella struttura privata ...

Stop alla rateizzazione del debito regionale, nuova crisi fra Stato e Regione

Non c’è accordo sulla rateizzazione del debito e la Regione adesso potrebbe non riuscire a chiudere il bilancio 2021 neanche con il rinvio a marzo (o forse a maggio). Da Roma è stata rinviata la tratt ...

Il nuovo focolaio era stato registrato a metà dicembre. Sono stati 18 i casi di Covid19 registrati tra degenti e personale in servizio nella struttura privata ...Non c’è accordo sulla rateizzazione del debito e la Regione adesso potrebbe non riuscire a chiudere il bilancio 2021 neanche con il rinvio a marzo (o forse a maggio). Da Roma è stata rinviata la tratt ...