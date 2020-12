Ultime Notizie Roma del 31-12-2020 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 31 dicembre 2020)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio da oggi Italia torna tutta in zona rossa 6 giorni di lockdown anti-covid fino all’epifania con la pausa in arancione del 4 gennaio sono arrivate ieri in 10 aeroporti italiani le nuove 470000 dosi di vaccino pfizer raggiungeranno entro oggi 203 siti di somministrazione nelle varie regioni lo stato del Piano vaccinale Sara monitorabile pubblicamente sul sito web di Palazzo Chigi finora oltre 9800 le persone vaccinate il tasso di positività risale al 96 * altri 575 decessi e più di 16000 casi di positività in 24 ore stamani atteso un nuovo report dell’istituto superioredi sanità Intanto il Senato ha confermato la fiducia al Governo sulla manovra con 156 voti a favore e 124 contrari il testo è stato approvato in via definitiva il ministro dell’economia Gualtieri si dichiara molto ...