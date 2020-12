Uecoop fotografa il 2020 delle imprese | il 41% costretto a chiedere prestiti alle banche

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Per quasi una impresa su 5 (18%) ilche si chiude è l’anno peggiore di sempre con bilanci in rosso, tagli del fatturato, sospensione degli investimenti e pesanti effetti su economia, lavoro e salutepersone a causa dell’emergenza Covid. E’ quanto emerge dall’indagine dell’Unione europeacooperative () su un campione nazionale di aziende in riferimento al ritorno dell’Italia in zona rossa a Capodanno con le misure anti contagio che hanno limitato attività e consumi durante le feste. La pandemia – sottolinea– sta mettendo a dura prova tutti i settori, dai servizi al commercio, dalla logistica alla manifattura, dall’agroalimentare al turismo con il crollo dei consumi nazionali del 10,8% e la chiusura di oltre 390mila attività in Italia. Il 41%...