Uccide i cani della vicina e li seppellisce in giardino: ma per i giudici “non ha commesso alcun reato” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Uccide i cani della vicina e li seppellisce dietro casa ma per i giudici della contea dove vive non ha commesso alcun reato. È quanto successo a Fulton in Ohio, negli Stati Uniti: il tribunale locale “ha stabilito che i due Husky sono stati uccisi mentre stavano attaccando attivamente un vitello sulla proprietà del contadino”, riconoscendo come interesse superiore la tutela della proprietà privata. La vicenda risale allo scorso 24 novembre: Lisa Fox, questo il nome della proprietaria dei due cani, segnalò sui social la scomparsa dei suoi due cani e poi fece denuncia anche alla polizia. Fin da subito si era accorta che c’era qualcosa che non quadrava, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020)e lidietro casa ma per icontea dove vive non ha. È quanto successo a Fulton in Ohio, negli Stati Uniti: il tribunale locale “ha stabilito che i due Husky sono stati uccisi mentre stavano attaccando attivamente un vitello sulla proprietà del contadino”, riconoscendo come interesse superiore la tutelaproprietà privata. La vicenda risale allo scorso 24 novembre: Lisa Fox, questo il nomeproprietaria dei due, segnalò sui social la scomparsa dei suoi duee poi fece denuncia anche alla polizia. Fin da subito si era accorta che c’era qualcosa che non quadrava, ...

