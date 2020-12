Tutti i personaggi famosi morti nel 2020 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il nostro video saluto a tanti personaggi morti nel 2020, da Sean Connery a Gigi Proietti, da Ennio Morricone a Max Von Sydow e volti noti delle serie tv cult. Quest'anno ha portato via con sé moltissime personalità dello spettacolo, dalla tv alla musica al cinema, e noi di Movieplayer abbiamo voluto rendere omaggio molti dei volti noti che ci hanno lasciato con un video che raccoglie i personaggi famosi morti nel 2020, da Sean Connery a Gigi Proietti ed Ennio Morricone. Ecco il video: Già a inizio anno sono venute a mancare diverse personalità del piccolo e grande schermo, lasciando il segno negli spettatori. A gennaio in un brutto incidente aereo è venuto a mancare il campione mondiale del basket Kobe Bryant, mentre tra febbraio e marzo due grandi … Leggi su movieplayer (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il nostro video saluto a tantinel, da Sean Connery a Gigi Proietti, da Ennio Morricone a Max Von Sydow e volti noti delle serie tv cult. Quest'anno ha portato via con sé moltissime personalità dello spettacolo, dalla tv alla musica al cinema, e noi di Movieplayer abbiamo voluto rendere omaggio molti dei volti noti che ci hanno lasciato con un video che raccoglie inel, da Sean Connery a Gigi Proietti ed Ennio Morricone. Ecco il video: Già a inizio anno sono venute a mancare diverse personalità del piccolo e grande schermo, lasciando il segno negli spettatori. A gennaio in un brutto incidente aereo è venuto a mancare il campione mondiale del basket Kobe Bryant, mentre tra febbraio e marzo due grandi …

Noovyis : (Tutti i personaggi famosi morti nel 2020) Playhitmusic - - SandroBonomi2 : RT @GiacomoGorini: Certi personaggi che hanno sminuito la severità di covid ora corrono a vaccinarsi. Ricordiamo che tutti hanno diritto al… - Juliet_ME_1987 : RT @GiacomoGorini: Certi personaggi che hanno sminuito la severità di covid ora corrono a vaccinarsi. Ricordiamo che tutti hanno diritto al… - Lella562 : RT @AndrexMarlow: Personaggi che aizzano piazze. Personaggi che fingono beneficienza sfruttando i clochard. Personaggi che lottano contro l… - periodramaz : RT @periodramaz: per oggi e domani metterò gli screencaps che volete come per natale ditemi che scene e che personaggi qui e cercherò di ac… -